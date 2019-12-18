В Югре появится пять новых мусорных полигонов

На территории муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа появятся пять новых полигонов для твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев на заседании координационного совещания, участники которого докладывали о состоянии законности в сфере обращения с ТКО.

Мусорные межмуниципальные полигоны построят по концессионным соглашениям. Конкурсы на строительство полигонов уже проведены для Нижневартовска, Мегиона и Нижневартвоского района, инвесторы найдены. Сейчас уточняется стоимость объекта в Сургутском районе, округ приступит к поиску концессионера, когда цена окончательно определится.

Отметим, полигоны запланированы к реализации в рамках национального проекта «Экология»:

«Строительство объектов позволит достичь показателей установленных национального проектом «Экология» и увеличить долю ТКО направленных на утилизацию к 2024 года до 19%, а долю твердых коммунальных отходов, направленных на обработку к 2024 году до 60%», - доложил Кирилл Зайцев.

Директор департамента промышленности Югры добавил, что для сбора отходов в труднодоступных населенных пунктах, правительство округа выделило бюджетам муниципальных районов дотации в размере 300 миллионов рублей. На эти деньги будут созданы 36 площадок временного накопления мусора.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова потребовала от руководителей муниципальных образований в срочном порядке устранить замечания югорчан. Также глава региона поручила департаменту промышленности разработать предложения для изменения Федерального законодательства в сфере ТКО, учитывая климатические и географические особенности Югры.