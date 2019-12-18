Наталья Комарова провела рабочую встречу с экспертами международного северного археологического конгресса

В столице Югры губернатор Наталья Комарова встретилась со специалистами пятого международного северного археологического конгресса, который проводится в Ханты-Мансийском автономном округе с 2002 года.

Глава региона напомнила о том, что в прошлом году найдены доказательства первого упоминания Югры в русских летописях. Так же был упомянут историко-просветительский проект «Многовековая Югра», главным продуктом которого станет многотомная история округа.

«Президент нашей страны Владимир Путин очень большое внимание уделяет историческому наследию, необходимости сохранения памяти. Считаю, что это имеет большое значение для каждого человека в отдельности и государства в целом», – сказала Наталья Комарова.

В ходе встречи особым вниманием директора Кунсткамеры в Санкт-Петербурге Андрея Головнева был отмечен Музей природы и человека, расположенный в Ханты-Мансийске.

По мнению заместителя директора института археологии Российской академии наук Аси Энговатовы, в ближайшем будущем необходимо построить хранилище для музея, так как на данный момент в России идет программа по финансированию и стимуляции создания таких объектов.

Кроме того, эксперты оценили и Музей геологии, нефти и газа:

«В России должен быть национальный нефтяной музей. А где его еще создать, если не в Ханты-Мансийском автономном округе? Здесь есть все требуемые ресурсы», – подчеркнул Андрей Головнев.

Напомним, что принять участие в конгрессе решили 196 специалистов из Венгрии, Германии, Дании, Казахстана, Финляндии, Швеции, Чехии, Эстонии, регионов России. Участники получили возможность обсудить основные этапы заселения Севера Евразии в плейстоцене и раннем голоцене, археологическое и историческое содержание Евразийского Севера в конце каменного века.