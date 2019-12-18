​В Ханты-Мансийске обсудили развитие лабораторной службы округа

В региональной столице, в окружной клинической больнице, представители лабораторно-диагностических подразделений ХМАО-Югры обсудили дальнейшее развитие этого направления медицинской деятельности.

Сейчас в регионе развиваются единственные в России проекты «Новая лаборатория Югры» и «Бережливая лаборатория». Кроме того, Югра принимает участие в реализации семи нацпроектов, и лабораторная служба задействована в четырех из них. Благодаря этому, в том числе, автономный округ сегодня входит в пятерку самых благополучных субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения. А именно: низкие показатели смертности населения, младенческой смертности, высокий уровень выявления онкологических, сердечно-сосудистых и прочих заболеваний. Именно здесь заслуга лабораторной службы Югры проявляет себя в наибольшей степени.

«Благодаря исследованиям, проводимым на высоком профессиональном уровне, врачам удается ставить точные диагнозы, выявляя заболевания на ранних стадиях. В конечном итоге, своевременно проведённое лечение позволяет сохранить человеку здоровье, возможность трудиться и вести полноценную жизнь», — отмечают в департаменте здравоохранения округа.

Справка: На сегодняшний день в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре существует 153 лаборатории: 11 клинико-диагностических, 29 бактериологических, 5 иммунологических, 3 СПИД-лаборатории, а еще 5 отдельных лабораторий.