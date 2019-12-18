В Югре мужчина рискует лишиться свободы из-за рыбалки

В Березовском районе Югры мужчина рискует попасть в тюрьму на два года за ловлю пеляди на реке Хулга. Он выловил 55 особей этой рыбы осенью в период нереста, чем нанес урон водным ресурсам России на сумму свыше 100 тысяч рублей. Причем рыбак использовал запрещенные сети, что лишь отягощает его вину.

Мужчина полностью возместил урон, сообщает прокуратура по ХМАО, сейчас его уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, с 2020 года в России введут запрет на некоторые рыболовецкие сети, но Югры новый закон о рыбалке почти не коснется. Читайте также памятку СИА-ПРЕСС о том, как рыбачить, чтобы не нарушить уголовный кодекс и не стать браконьером.