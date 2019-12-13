​В детском саду Ханты-Мансийска больше 60 детей заболели сальмонеллезом

В детском саду №15 «Страна чудес» в Ханты-Мансийске случилось массовое заболевание сальмонеллезом. Депздрав округа сообщает от 63 заболевших:

«Всего зарегистрировано 63 случая, из них 3 ребенка находятся на лечении в стационаре. Все необходимые лечебные, диагностические и противоэпидемиологические меры осуществляются в полном объеме. Тяжелых форм нет».

Садик сейчас закрыт на карантин. Все остальные дошкольные учебные учреждения Ханты-Мансийска работают в обычном режиме.

Прокурор округа Евгений Ботвинкин поручил организовать проверку по факту отравления. «Будут установлены причины произошедшего, проверено соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания, профилактике групповых заболеваний, определена степень ответственности виновных лиц», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО-Югры.