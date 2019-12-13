​В Югре проходит XVII Кубок мира нефтяных стран по боксу

Накануне в Югре стартовали соревнования по боксу – Кубок мира памяти Героя Социалистического Труда Фармана Салманова. Этот турнир проходит в нашем регионе уже в семнадцатый раз. В этом году бои будут проведены в Белоярском, сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».

Соревнования будут проходить на протяжении четырех дней во Дворце спорта Белоярского. В них примут участие 114 спортсменов из 23 стран.

По итогам дневной сессии, прошедшей 12 декабря, уже стали известны имена боксеров на полуфинальные встречи, среди которых пятеро югорских спортсменов:

Григорий Лизуненко в/к 63 кг. (Нижневартовск);

в/к 63 кг. (Нижневартовск); Ирина Сафарова в/к 57 кг. (Радужный);

в/к 57 кг. (Радужный); Расул Джааев в/к 52 кг. (Нижневартовский район);

в/к 52 кг. (Нижневартовский район); Андрей Ковальчук в/к 75 кг. (Октябрьский район);

в/к 75 кг. (Октябрьский район); Ярослав Дороничев в/к 91 кг. (Югорск).

Полуфинальные встречи пройдут сегодня, 13 декабря, в 12:00 (время местное).