​В Югре проходит XVII Кубок мира нефтяных стран по боксу

Накануне в Югре стартовали соревнования по боксу – Кубок мира памяти Героя Социалистического Труда Фармана Салманова. Этот турнир проходит в нашем регионе уже в семнадцатый раз. В этом году бои будут проведены в Белоярском, сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».
Соревнования будут проходить на протяжении четырех дней во Дворце спорта Белоярского. В них примут участие 114 спортсменов из 23 стран.
По итогам дневной сессии, прошедшей 12 декабря, уже стали известны имена боксеров на полуфинальные встречи, среди которых пятеро югорских спортсменов:
- Григорий Лизуненко в/к 63 кг. (Нижневартовск);
- Ирина Сафарова в/к 57 кг. (Радужный);
- Расул Джааев в/к 52 кг. (Нижневартовский район);
- Андрей Ковальчук в/к 75 кг. (Октябрьский район);
- Ярослав Дороничев в/к 91 кг. (Югорск).
Полуфинальные встречи пройдут сегодня, 13 декабря, в 12:00 (время местное).