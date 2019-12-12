В Ханты-Мансийке закрыли детский сад из-за кишечной инфекции

В Ханты-Мансийске из-за роста заболеваемости острой кишечной инфекцией на карантин закрылся детский сад «Страна чудес». Информация об этом появилась на сайте департамента здравоохранения Югры.

«Всего зарегистрировано 63 случая, из них три ребенка находятся на лечении в стационаре. Все необходимые лечебные, диагностические и противоэпидемиологические меры осуществляются в полном объеме. Тяжелых форм нет», — заявили в пресс-службе депздрава округа.

Отметим, что все остальные образовательные учреждения в Ханты-Мансийске работают в прежнем режиме.