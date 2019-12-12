Мусорный оператор Югры просит граждан выбросить новогодние елки в контейнер, а не сугроб

Региональный оператор «Югра-Экология» просит граждан округа после новогодних праздников выбросить елки в мусорный контейнер, а не в сугроб возле дома. После 10 января оператор обещает собрать с контейнерных площадок деревья и увезти их на переработку, а не в общую кучу на полигон.

«Если ваш выбор остановился на живой новогодней красавице, АО «Югра-Экология» напоминает, что потом хвойное дерево нужно правильно утилизировать», – отмечает руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев.

Само собой, правило не касается искусственных елок.