Наталья Комарова подписала трехстороннее соглашение, благодаря которому будут урегулированы вопросы в сфере экономики

В Ханты-Мансийске глава округа Наталья Комарова и председатели региональной думы Борисом Хохряковым, объединения работодателей Александром Кобановым и союза «Объединение организаций профсоюзов Югры» Федором Сиваш подписали трехстороннее соглашение между органами государственной власти на 2020-2022 годы.

Соглашение обяжет работодателей сохранять социальные гарантии, не предусмотренные федеральным законом.

«По сути своей, это в высокой степени документ, гармонично регулирующий и вопросы экономики, и вопросы социального сопровождения. У меня, как у стороны, подписавшей это соглашение от имени правительства автономного округа, абсолютная уверенность в том, что оно будет реализовано исходя из того, что мы его создавали вместе, и делать будем вместе», - сказала губернатор Югры.

«Раньше Северный стаж засчитывался с первого дня работы, а теперь эта федеральная норма отменена. Но, благодаря поддержке губернатора, эту норму мы сохранили в предыдущем соглашении, и в новом она прописана. Она действует как для бизнеса, так и для бюджетной сферы», - добавил Александр Кобанов.

Отметим, что документ был подготовлен в связи с окончанием срока действия предыдущего соглашения. Основная его цель – поддержка интересов работников, работодателей и органов государственной власти региона, необходимых для повышения качества жизни населения. В трехстороннем соглашении прописано более 200 обязательств всех сторон.