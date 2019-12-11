В Ханты-Мансийске проходит ХXIV окружная выставка-форум «Товары земли Югорской»

В Ханты-Мансийске в конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» проходит уже традиционная выставка-форум «Товары земли Югорской», организатором которой является правительство Югры.

Накануне 10 декабря, в день празднования 89-летия со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа прошло открытие, которое посетила губернатор Югры Наталья Комарова.

Она ознакомилась с инновационными разработками в пищевой, деревообрабатывающей, текстильной промышленности, а также агропромышленном комплексе.

Глава региона также отметила важность продуктивного взаимодействия бизнеса на территории округа.

По словам заместителя генерального директора фонда развития Югры Алексея Федяева, на территории региона проводится планомерная работа по взаимодействию сетевого магазина и товаропроизводителей Югры.

«За последние полгода от наших товаропроизводителей уже направлено 22 предложения. Шесть видов продукции – мясо, яйцо, сыры и другие товары югорских фермеров уже реализуются через сетевой магазин. Сегодня между «Лентой» и фондом было подписано соглашение о сотрудничестве. Наша задача создать в магазине специальные отделы, где будут продаваться товары югорских производителей», — сообщил Алексей Федяев.

Отметим, что все желающие могут посетить выставку-форум «Товары земли Югорской» до 12 декабря включительно.