В Югре проходит Международный Северный археологический форум

Сегодня, 11 декабря, в Ханты-Мансийске стартовал пятый Международный Северный археологический конгресс. Он продлится до 14 декабря.

На форуме обсуждаются новые научные открытия в археологии Северной Евразии и разрабатываются теоретические и методологические детали истории самобытных культур северных народов через призму мировой истории. Также в рамках работы конгресса идет работа, направленная на сохранение и популяризацию памятников археологии России и Севера.

К участию в работе конгресса приглашаются представители российских и международных научно-исследовательских центров, археологи, этнографы, историки, антропологи, палеоэкологи, музееведы и специалисты охраны памятников археологии и истории.

На данный момент оргкомитет получил более 300 заявок на участие, среди которых есть и иностранные эксперты. В первом форуме, прошедшем в 2002 году в Ханты-Мансийске, участие приняли 270 ученых и специалистов.

Отметим, конкурс организовало правительство Ханты-Мансийского автономного округа совместно с университетами, музеями и институтами со всей России, начиная от Сургутского госуниверситета и заканчивая Кунсткамерой Санкт-Петербурга.