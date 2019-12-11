В Югре наградили победителей конкурса социально значимых проектов

В Югре наградили победителей конкурса значимых соцпроектов и гражданских практик в рамках премии «Признание-2019». Конкурс призван популяризировать благотворительность, меценатство и волонтерство, а также поощрить социальное предпринимательство.
За 2019 год в конкурсе зарегистрировано 85 участников.
Из рук губернатора округа Натальи Комаровой награды получили:
- Центр милосердия «Доброе дело» при храма святителя Николая в Советском районе, открытый Константином Грязиным. Центр оказывает помощь в социализации и адаптации людям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- Юный житель Октябрьского района Кирилл Шафигуллин за спасение своей семьи из пожара;
- Сургутянка Марина Похоренко за образовательный проект правил дорожного движения для детей;
- Поселок Большие Леуши в Октябрьском районе за создание комфортного и благоустроенного пространства;
- Ученики 3А класса лицея имени Атякшева из Югорска за проект «Творить добро всем вместе просто, или 45 поступков для личностного роста»;
- «Дружина юных пожарных» из Сургута за проект «Дозор «Микрорайон»;
- Центру юридической помощи «Правое дело» из Югорска, организовавший День бесплатной юридической помощи;
- Семья Амирхановых из Нефтеюганского района за организацию движения «Марафон семейного волонтерства «Добрый дом».
- Компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» из Мегиона за создание программы корпоративного волонтерства.
Конкурс проводится с 2004 года. С тех пор премии получили 70 призеров, среди которых общественные организации, руководители предприятий, гражданские активисты и так далее.