В Югре наградили победителей конкурса социально значимых проектов

В Югре наградили победителей конкурса значимых соцпроектов и гражданских практик в рамках премии «Признание-2019». Конкурс призван популяризировать благотворительность, меценатство и волонтерство, а также поощрить социальное предпринимательство.

За 2019 год в конкурсе зарегистрировано 85 участников.

Из рук губернатора округа Натальи Комаровой награды получили:

Центр милосердия «Доброе дело» при храма святителя Николая в Советском районе, открытый Константином Грязиным . Центр оказывает помощь в социализации и адаптации людям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

. Центр оказывает помощь в социализации и адаптации людям, находящимся в трудной жизненной ситуации; Юный житель Октябрьского района Кирилл Шафигуллин за спасение своей семьи из пожара;

за спасение своей семьи из пожара; Сургутянка Марина Похоренко за образовательный проект правил дорожного движения для детей;

за образовательный проект правил дорожного движения для детей; Поселок Большие Леуши в Октябрьском районе за создание комфортного и благоустроенного пространства;

Ученики 3А класса лицея имени Атякшева из Югорска за проект «Творить добро всем вместе просто, или 45 поступков для личностного роста»;

«Дружина юных пожарных» из Сургута за проект «Дозор «Микрорайон»;

Центру юридической помощи «Правое дело» из Югорска, организовавший День бесплатной юридической помощи;

Семья Амирхановых из Нефтеюганского района за организацию движения «Марафон семейного волонтерства «Добрый дом».

из Нефтеюганского района за организацию движения «Марафон семейного волонтерства «Добрый дом». Компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» из Мегиона за создание программы корпоративного волонтерства.

Конкурс проводится с 2004 года. С тех пор премии получили 70 призеров, среди которых общественные организации, руководители предприятий, гражданские активисты и так далее.