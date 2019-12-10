Из-за участившихся ДТП на дорогах Югры работают медики

На дорогах Югры вместе с нарядами ДПС работают сотрудники центра медицины катастроф. Их задача заключается в реанимации и иммобилизации водителей, получивших травмы в серьезных авариях. Об этом сообщает департамент здравоохранения Югры.

Автомобили скорой медицинской помощи оснащены современным оборудованием, чтобы оказывать неотложную помощь пострадавшим в ДТП прямо на месте происшествия.

Также медики проверяют у водителей пульс, давление и зрачки, чтобы выявить естественную усталость и предложить им поспать на стоянке, пока они не попали в аварию из-за сонливости.

Напомним, прокуратура Югры проверит качество работы ГИБДД и дорожных служб после череды ДТП с летальными исходами.