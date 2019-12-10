​В Югре ввели свыше 480 тысяч квадратных метров жилья за 2019 год

В Югре за 2019 год введено 482 тысячи квадратных метров жилья, из которых 122 тысячи - в индивидуальном жилищном строительстве. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития ХМАО-Югры.

По словам первого заместителя главы региона Геннадия Бухтина, ввод жилья осуществляется по графику, а в Советском, Октябрьском районах, городах Радужный, Покачи, Нягань план даже перевыполнен.

Отметим, что в ходе встречи также обсуждались вопросы реализации государственных и национальных проектов Югры.

«Национальными проектами предусмотрено 86 показателей. По итогам 11 месяцев 2019 года 15 показателей национальных проектов достигли и превысили плановые значения, оценка достижения 71 показателя запланирована по итогам года», — заявил директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Николай Милькис.

Напомним, что в текущем году свыше двух тысяч семей в Югре были переселены из аварийного жилья.