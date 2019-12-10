В этнографическом музее Ханты-Мансийска 10 декабря объявлен день открытых дверей

В этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» в Ханты-Мансийске сегодня, 10 декабря, объявлен день открытых дверей – посетителей ждут бесплатные экскурсии и свободный вход. Такое решение принято в связи с Днем образования Югры.

Музей открыт с 10 утра до 18 вечера.

«Вас ждет экскурсионная программа в мир удивительной культуры северных народов – ханты и манси, где вы узнаете много нового и интересного о жизни и традициях коренных жителей округа. Прекрасная возможность увидеть, какие были жилища, что использовали охотники на «Охотничьих тропах», как добывали лесного зверя и боровую дичь и узнать тайны Югорской земли!», - сообщает инфослужба музея.

Узнать подробнее можно по телефонам: +7(3467)35-34-23, 362-552, доб.109, 32-20-58

А также на страницах музея «Торум Маа» в социальных сетях: «Вконтакте», «Фэйсбук», «Одноклассники».