​Мошенники украли у жителей Югры 1,8 млн рублей за выходные

В Югре участились случаи мошенничества. За минувшие выходные жители региона лишились 1 миллиона 800 тысяч рублей.

Одной из жертв стала женщина из Нижневартовска, которая перевала мошенникам более полумиллиона рублей. Кроме того, пострадали жители Нягани, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, а также представители Советского, Сургутского, Березовского и Ханты-Мансийского районов.

В УМВД Югры заявили, что чаще всего на уловки злоумышленников попадаются женщины среднего и пожилого возраста.

«Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и под различными предлогами похищали деньги у югорчан», – отметили в пресс-службе ведомства.

По всем фактам нарушения закона возбуждены уголовные дела.