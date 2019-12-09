​Спортсмен из Югры Сергей Устюгов стал победителем эстафеты Кубка мира по лыжным гонкам

Представитель Югры Сергей Устюгов стал победителем эстафеты II этап Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования проходили 8 декабря в Лиллехаммере (Норвегия).
Спортсмен вошел во второй состав команды России, где также числятся Иван Якимушкин (Тюменская область), Евгений Белов (Тюменская область), Илья Порошкин (Республика Коми).
Отметим, что первая команда России, в состав которой вошли Андрей Ларьков (Республика Татарстан), Илья Семиков (Республика Коми), Денис Спицов (Тюменская область) и Андрей Мельниченко (Красноярский край), заняла второе место.