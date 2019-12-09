​Спортсмен из Югры Сергей Устюгов стал победителем эстафеты Кубка мира по лыжным гонкам

И снова про заборы

Уличный забор, по моему мнению, не должен выделяться, но в то же время решать основную задачу – делить проезжую часть и территорию лужаек и пешеходных зон. Вот вдоль пешеходной дорожки ставить заборчик не нужно – люди вряд ли полезут в снег, а для автомобилей – это самое то