В Югре проходит международный форум гражданских инициатив

С 7 по 8 декабря в Сургутской филармонии проходит международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели». Мероприятие открыла губернатор Югры Наталья Комарова, подчеркнув, что форум объединяет людей не только с северной параллели – география его участников существенно шире. Так, в этом году в форуме приняли участие более 700 участников со всей России, от Москвы до Приморского края.

«Участие некоммерческого сектора в решении социальных задач и вовлечение в них волонтеров для общественного контроля – это те направления, которые мы будем обсуждать, а также делиться идеями и проектами», – обозначила курс форума Наталья Комарова.

Некоммерческие организации и гражданское общество

Значительная часть форума проходит под эгидой развития гражданского общества, вовлечения некоммерческих организаций в работу с органами власти и формирования благоприятных условий для социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).

«В ходе дискуссии будут выработаны новые идеи и инициативы, реализация которых приведет к гражданской консолидации и диалогу власти и общества. Югра демонстрирует пример того, как нужно объединять людей», – считает первый заместитель секретаря Общественной палаты России Вячеслав Бочаров.

В течение первого дня действовали консультационные площадки и семинары для социального предпринимательства. Общественникам разъяснили вопросы регистрации своих некоммерческих организаций сотрудники Федеральной Налоговой службы. Также при поддержке «Центра инноваций соцсферы» фонда поддержки предпринимательства Югры прошла сессия, на которой представителям СО НКО объяснили, как получить грант и поддержку властей для реализации национальных проектов в сфере культуры, образования и демографии.

«Югра – это хороший пример того как региональные власти работают с некоммерческими организациями. Далеко не во всех районах страны принимаются меры поддержки НКО», – считает член общественной палаты РФ Леонид Шафиров, – «Жители Югры стали участниками принятия управленческих решений. Постановления губернатора проходят через Общественную палату и советы. Такой опыт нужно тиражировать по всей стране».

Губернатор Югры отметила, что главный социальный эффект, к которому стремится окружное правительство – чувство свободы у населения:

«Свобода – это не какая-то неосязаемая вещь. Вот вы предложили проект и реализовали его. Вы получили знания и навыки, которые станут подспорьем, чтобы заняться следующими проектом. Это и называется свобода – самое ценное, что есть у гражданина. Без возможности чувствовать себя свободным нельзя создать гражданское общество».

В Югре работодатели стали активными участники соцпрограм, они реализуют проекты по грантам, подчеркнул Леонид Шафиров. Также он позитивно оценил опыт ХМАО по социализации людей в местах лишения свободы: «Вы даете людям возможность вернуть домой, поддерживаете их связи с семьями и даже заниматься бизнесом. Все это – уникальные проекты Югры».

Международное сотрудничество

В форуме приняли участие и представители бизнеса, в том числе в нефтегазодобывающей сфере:

«Мы верим в ценность партнерства. И я с интересом жду обсуждения в рамках форума. Это возможность обучаться, делиться опытом и идеями, которые помогут нам развить партнерство. Партнерство – лучший способ описать суть гражданского общества», – обратился к участникам форума генеральный директор «Салым Петролиум Девелопмент» Майкл Коллинс.

Он подчеркнул, что «Салым Петролиум Девелопмент» – предприятие, ставшее реальностью благодаря вовлечению иностранного капитала и сотрудничества бизнеса британско-нидерландской нефтегазовой компании «Шелл» с местными бизнесом, объединениями и властью.

Также в ходе первого дня состоялось подписание Соглашений о сотрудничестве между Общественной палатой Югры и Общественными палатами Донецкой и Луганской Народных Республик. Соглашения помогут развить институты гражданского общества Донбасса и Югры.

Представители непризнанных республик в своей речи подчеркнули, что такие соглашения приближают день, когда на их земле прекратится война.

«Реализация совместных международных проектов является важнейшим элементом развития общественной дипломатии, что сближает между собой разные страны, народы, компании и общественные объединения», – обратилась к участникам форума посол доброй воли Организации Объединенных Наций по промышленному развитию Вероника Пешкова.

Вовлечение женщин и повестка ООН

Форум также призван консолидировать женщин со всех сфер общества, что соотносится с повесткой ООН, направленной на формирование женского влияния в мировой политике и экономике.

«Очень важно, что сейчас своевременно Наталья Комарова выступила с инициативой организации евразийской ассоциации женщин–региональных лидеров. Ассоциация станет крупной платформой для обмена мнений лидеров с международными экспертами», – рассказала президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

По словам Вероники Пешковой, потенциал вклада женщин в мировую экономику оценивается на уровне 28 триллионов долларов, что сопоставимо с экономиками Китая и США. «Поэтому развитие женского предпринимательства и лидерства, женских гуманитарных инициатив – это потенциал для экономического роста», – заключила посол доброй воли ООН.

Губернатор Югры в рамках форума приняла участие в дискуссионном клубе «Женское влияние на развитие регионов», призванного улучшить профессиональные навыки и личные характеристики. В ходе его работы участницам показали презентации успешных проектов вовлечения женщин в бизнес, политику, общественную работу и так далее. Гражданкам рассказали о ценности ролевой модели, необходимой для развития женского влияния.

Это четвертый по счету форум гражданских инициатив, прошедший в Югре. Первый состоялся в Ханты-Мансийске в 2016 году.