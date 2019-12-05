На трассе в Югре в массовом ДТП загорелась «Газель», водитель погиб

Сегодня, 5 декабря, в районе 14.00 дня в Югре на трассе произошло массовое ДТП: столкнулись три автомобиля, среди которых была «Газель». После удара она загорелась, водитель погиб от полученных ран на месте.

Происшествие случилось на 621 километре «Тюмень – Ханты-Мансийск». Четыре человека получили травмы. На месте аварии работают наряды ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Движение на этом участке дороге временно перекрыто

Напомним, прокуратура Югры проверит ГИБДД и дорожные службы в связи с участившимися ДТП с летальными исходами.

