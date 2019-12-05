В Югре начальник Росгвардии проведет личный прием граждан 12 декабря

Начальник Управления Росгвардии по ХМАО–Югре полковник полиции Евгений Федоткин ответит на вопросы граждан 12 декабря. Жители могут получить развернутые устные ответы на вопросы вроде:

Чем занимается Управление?

Как устроиться в Росгвардию?

Как военнослужащий может получить жилье?

И другое.

Чтобы попасть на прием, нужно заранее записаться по телефонам: 39-39-29 либо 35-11-08. При себе нужно иметь паспорт.

Прием пройдет в Ханты–Мансийске на улице Свердлова, 10. Время: с 12.00 дня до 20.00 вечера.

Помимо этого, начальник Управления Росгвардии по Югре принимает еженедельно: по четвергам с 17.00 до 19.00 и в первую субботу месяца с 9.00 до 12.00.