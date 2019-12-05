Портал Госуслуг в Югре временно перестал выдавать справки о наличии судимости

Единый портал государственных услуг перестал выдавать справки о наличии (отсутствии) судимости, а также справки по административным нарушениям в сфере наркотиков. Это связано со сбоем в информационной системе МВД России. Сейчас специалисты устраняют ошибку, чтобы вернуть услугу.

Как сообщает пресс-служба УМВД Югры, чтобы получить справки, гражданам нужно обратиться лично в МФЦ или подать заявление в ближайшем отделении МВД на районном уровне. Жители Ханты-Мансийска могут обратиться в информационный центр УМВД России по ХМАО – Югре.

Для консультации можно обратиться к сотрудникам Информационного центра УМВД Югры: