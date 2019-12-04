В Югре появится образовательная программа в нефтяной сфере для женщин

В ходе международного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» между фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» и нефтяной компанией «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» будет подписано соглашение о реализации образовательной программы для югорчанок.

Соглашение станет частью стратегической сессии «Женское влияние для развития регионов» в рамках форума. Гости и участники сессии рассмотрят проекты развития международного женского сообщества.

В ходе дискуссии будут озвучены такие проекты развития женского влияния для регионального развития, как:

Женщины в роли региональных лидеров;

Ролевые модели женщин, которые участвуют в развитии экономических, социальных и гуманитарных инфраструктур;

Распространение успешных кейсов по заданной теме.

На заседании будет присутствовать губернатор Югры Наталья Комарова. Модератором площадки станет директор всемирного коммуникационного форума в Давосе, основатель Women Influence Community Янина Дубейковская. Также к дискуссии приглашены 15 российских и иностранных женщин-лидеров и более 100 участниц из органов власти, самоуправления и общественных организаций.

Гостей стратегической сессии ждут мотивационные выступления и лекции, направленные на повышение профессиональных навыков и компетенций по направлениям: политика, гражданственность, предпринимательство, творчество, наука и так далее.