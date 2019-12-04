В Югре пройдет открытый шахматный интернет-турнир

В Югре с 10 по 12 декабря состоится Открытый шахматный интернет-турнир, посвященный одновременно Дню основания округа и Дню конституции Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нефтеюганска.
Принять участие может любой желающий житель Югры. Турнир пройдет в трех возрастных категориях:
- 10 декабря – мальчики и девочки 2006 – 2009 года рождения;
- 11 декабря – девушки 2002 – 2005 года рождения;
- 12 декабря – мужчины и женщины от 18 лет.
Турнир пройдет по инициативе депутата думы Нефтеюганска Сергея Чайкина при поддержке Шахматной школы Анатолия Карпова.
Соревнование пройдет на веб-портале “Шахматная планета”. Заинтересованные могут прочитать положение турнира.