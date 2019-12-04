С 2020 года в Югре матерям будут платить больше за декреты и больничные

С 1 января 2020 года в Югре увеличатся максимальные размеры детских пособий, декретных выплат и больничных для матерей. Об этом сообщает Фонд социального страхования Российской Федерации.

Пособия по беременности, родам, выплаты по уходу за ребенком будут рассчитываться по данным о зарплате за 2018 и 2019 год. Чем больше был заработок женщины, тем солиднее будут начисляться суммы пособий, так как взносы в Фонд соцстрахования РФ были больше: