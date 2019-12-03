​В Югре низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Югре на протяжении последних семи недель регистрируется низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«По муниципальным образованиям эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом оценивается как стабильная», – отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора Югры.

Специалисты со ссылкой на позицию Всемирной организации здравоохранения заявляют, что наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация. По их мнению, именно она обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в её состав.