Правительство Югры и Французский институт возобновляемых источников энергии подпишут меморандум о сотрудничестве

Делегация правительства Югры завтра, 4 декабря, посетит Париж, чтобы принять участие в международном лингвистическом форуме в штаб-квартире ЮНЕСКО. На конференции планируется подписать меморандум о сотрудничестве между правительством Ханты-Мансийского автономного округа и Французским институтом возобновляемых источников энергии.

Как сообщает пресс-центр окружного правительства, сотрудничество будет направлено на:

Разработку и внедрение совместных научных программ и проектов для повышения коэффициента извлечения нефти на месторождениях; Создание и внедрение образовательных проектов в нефтегазовой отрасли; Разработка международных образовательных стандартов для сертификации специалистов нефтегазового профиля; Участие в общих мероприятиях.

Французский институт возобновляемых источников энергии – один из крупнейших научно-образовательных центров в мире, изучающий вопросы оптимизации геологоразведочных работ и экологических проблем. Ранее был известен как Французский институт нефти.

Также в рамках форума пройдет конференция, направленная на обеспечение языкового разнообразия во всем мире. В конференции примут участие более 400 человек, среди которых будут политики, дипломаты, этнолингвисты и антропологи. Среди них будут и югорские деятели науки и культуры.

На открытии форума с приветственной речью к участникам обратится губернатор Югры Наталья Комарова. Она расскажет о том, как в округе работают с коренным малочисленным населением, сохраняя его самобытность и интегрируя в современный мир.