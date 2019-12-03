​Двое югорчан выступят на первенстве мира по прыжкам на батуте в составе российской сборной

Два спортсмена из Югры Максим Тановицкий (Мегион) и Венера Насибуллина (Нефтеюганск) вошли в состав российской сборной по прыжкам на батуте. Вместе они выступят на первенстве мира, которое пройдет с 5 по 8 ноября в Токио. Об этом сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».

Ранее спортсмены заняли первое место на первенстве России по прыжкам на батуте.

Справка:

Прыжки на батуте – олимпийский вид спорта, суть которого заключается в выполнении акробатических упражнений во время высоких, непрерывных ритмических прыжков на батуте. В профессиональных прыжках на батуте присутствуют 4 дисциплины: индивидуальные прыжки (олимпийская дисциплина с 2000 года), акробатическая дорожка, синхронные прыжки и двойной минитрамп.