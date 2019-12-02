В Югре задержали группу нефтяных воров

В пригороде Мегиона полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали троих мужчин, качавших нефть прямо из нефтепровода. Украденное они продавали, ущерб оценивается на сумму свыше миллиона рублей.

По предварительной версии следствия злоумышленники подключились к напорному нефтепроводу, качали нефть и по самодельным трубам перегоняли ее в баки на заброшенной заправочной базе. Затем они переливали нефть в грузовики и увозили на продажу по поддельным документам.

Сейчас полиция ищет руководителя заправочной базы и других фигурантов дела.

Как сообщает ОМВД по Мегиону, возбуждены уголовные дела, подозреваемым грозят шесть лет тюрьмы. Мужчины помещены под стражу. Отмечается, что двое из них уже были судимы.