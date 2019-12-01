​МТС-Банк подал иск о банкротстве ключевой компании из группы Utair

МТС-Банк обратился в арбитражный суд ХМАО-Югры с требованием признать банкротом компанию «Utair – Вертолетные услуги». Соответствующая информация опубликована в картотеке суда. Сумма требований, выставленных к компании – 16,1 млн рублей. Стоит отметить, что МТС-Банк давно грозился направить иск в адрес Utair.

«Utair – Вертолетные услуги» – очень важный актив авиакомпании, по сути, эта структура является крупнейшим оператором вертолетов в России (ранее – в мире). Однако вряд ли можно предположить, что иск МТС-Банка приведет к банкротству этой структуры – сумма требований невелика, а подобные дела с требованием обанкротить Utair или его «дочки» в судах ни к чему не привели (по крайней мере, пока исковые требования измеряются в максимум десятках миллионов рублей).