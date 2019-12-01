​Власти Югры спросят жителей округа, в какие праздники стоит ограничить продажу алкоголя

В Югре может быть ограничена продажа алкоголя в некоторые праздничные даты. Об этом сообщает официальная группа администрации Нижневартовска «ВКонтакте». По ее данным, тема новых ограничений была рассмотрена на региональном консультационно-экспертном совете и теперь будет вынесена на общественное обсуждение. Жители Югры могут пройти опрос, в котором укажут свое отношение к продаже алкоголя в различные праздники, либо выскажутся против любых ограничений в принципе. Вартовчане могут сделать свой выбор по этой ссылке.

Там нужно будет залониться через Госуслуги и проголосовать, например, за запрет продажи алкоголя в главные национальные праздники, а также, например, День студенчества (25 января), День защиты детей (1 июня), День семьи, любви и верности (8 июля), День образования Югры (10 декабря) и другие. Опрос будет идти до 4 апреля.