​В Югре двое мужчин сгорели в охотничьем доме

Двое мужчин погибли в пожаре в охотничьем домике недалеко от озера Луигэмтор, еще двое сумели спастись. Выжившие на снегоходе доехали до поста полиции, откуда их отправили в больницу, рассказывает «Сейчас | Нижневартовск». Все они были жителями города Стрежевого, выбрались на отдых в охотничий домик, который топили буржуйкой – в итоге огонь вышел из-под контроля и охватил весь дом.

Это случилось около 4 утра в субботу, 30 ноября. Сигнал о происходящем поступил в Самотлорский гарнизор пожарной охраны только в 5:17. Когда наряд прибыл на место, от домика уже ничего не осталось. Сейчас в ситуации разбираются следователи СК и дознаватели МЧС.