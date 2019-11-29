​Югра принимает первый форум, где специалисты со всей России ищут пути по борьбе и профилактике наркомании

Сегодня, 29 ноября, в Югре завершится уникальное мероприятие – первый межрегиональный антинаркотический форум. В течение двух дней в Ханты-Мансийске ведущие эксперты со всей страны обсуждают меры по борьбе с наркотиками и профилактике зависимости. Всего на форум собрались более 400 человек экспертов и волонтеров, специализирующихся на антинаркотической тематике, из 27 регионов России, а также органов федеральной власти.

На открытии мероприятия первый замгубернатора Югры Геннадий Бухтин признал, что с 2015 по 2017 год в регионе были проблемы в наркоситуации, но с 2018 года дела пошли на поправку – так, за девять месяцев прошедшего года в регионе были зарегистрированы на четверть меньше наркозависимых – всего 2300 человек. Упала общая распространенность наркомании (с 253 до 190 человек на 100 тысяч жителей), количество случаев смертельной передозировки (с 37 до 23), количество наркопреступлений (с примерно 3000 до 2900).

Согласно планам регионального правительства, все меры, которые применяются в Югре, должны привести к снижению количества наркозависимых до 185 человек на 100 тысяч населения.

«Это свидетельствует о высокой степени планомерной работы органов исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительной системы в тесном взаимодействии с общественностью, – рассказал замгубернатора. – В Югре развивается наркологическая служба, совершенствуется система социальной реабилитации наркозависимых, эффективно организована работа правоохранительных органов по противодействию наркопреступности».

Особый опыт у Югры есть в профилактике наркомании. Например, к этому процессу привлечены НКО, которые получают на эти цели губернаторские гранты. Округ также проводит конкурсы среди муниципальных образований на лучшую профилактическую работу (в 2019 году гран-при получили Югорск и Сургутский район). По словам Бухтина, в региональном бюджете на 2020 год в пять раз увеличен объем денег, которые будут на конкурсной основе распределяться среди муниципалитетов на антинаркотические проекты. Также на улучшение ситуации влияют такие факторы, как более тщательное медицинское освидетельствование при приеме на работу и большой охват медосмотров среди школьников.

Всем этим опытом Югра поделится с многочисленными участниками форума, а также изучит передовые практики коллег из регионов и федерации. Так, руководитель общероссийского движения по формированию здорового образа жизни «Стройная Россия» Ольга Ванатова провела секцию об инновационных формах профилактики наркомании в молодежной среде, где, в частности, выступили представители центрального аппарата министерства внутренних дел и федерального агентства по делам молодежи.

И.о. директора департамента соцразвития Югры Тереза Пономарева стала модератором секции о государственно-частном партнерстве в реабилитации наркозависимых. Об информационной безопасности и использовании медиапространства для целей борьбы с наркоманией с коллегами по цеху обсуждала доцент Высшей школы экономики Гюзелла Николайшвили. А главный нарколог УрФО Антон Поддубный с другими медиками провели секцию о современных тенденциях в выявлении и лечении наркозависимых.

Сегодня участники форума проведут панельную дискуссию, совещание представителей антинаркотических комиссий из регионов, а также подготовят и подпишут финальную резолюцию мероприятия.