Югра может стать партнером регионов Германии

Ханты-Мансийский автономный округ может заручиться партнерскими отношениями с регионами Германии. Накануне, 28 ноября, в Санкт-Петербурге началась Российско-Германская сырьевая конференция, в которой принимает участие губернатор Югры Наталья Комарова. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

Конференция направлена на поиск путей для научно-технического сотрудничества в энергетической и сырьевой отрасли между регионами России и Германии. Также по итогам конференции могут появиться новые двусторонние совместные проекты по устойчивому развитию.

Во время открытия конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что сейчас официальные партнерские связи поддерживаются между 23 субъектами Российской Федерации и 14 федеральными землями Германии.

«Хорошими темпами развивается наше межрегиональное сотрудничество, которое во многом способствует нейтрализации негативного эффекта от антироссийских санкций», - считает председатель Совета Федерации.

Наталья Комарова стала участником деловой встречи глав регионов, они обсудят перспективы сотрудничества. Также губернатор Югры поучаствует в дискуссии «Германия – Россия: Укрепление сотрудничества в рамках региональных партнерств».

