​В Югре плотно займутся четкой организацией градостроительной деятельности

Глава региона Наталья Комарова провела очередное заседание межотраслевого совета потребителей. На повестке дня была возможность создания приложения для организации градостроительной деятельности.

«Речь идёт о модуле региональной информационной системы. Он предназначен для своевременной актуализации схемы территориального планирования. До 20 декабря модуль необходимо ввести в опытную эксплуатацию», — сообщила Наталья Комарова.

Также на обсуждение были приглашены представители власти и общественники. По словам заместителя председателя общественного совета Сергея Дмитриева, проект по созданию модуля разработан совместно департаментами строительства и информационных технологий и цифрового развития Югры.

Заместитель главы региона Андрей Зобницев отметил, что данное приложение крайне необходимо: «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности позволит обеспечить синхронизацию усилий совершенно разных органов исполнительной власти. Поэтому этой программе нужно уделить максимальное внимание».

Помимо этого, были обговорены итоги общественного контроля субъектов естественных монополий в регионе.

Наталья Комарова заметила, что в последнее время количество обращений граждан в правовой центр только увеличивается и, по ее мнению, это связано с низким уровнем правовой грамотности населения.

Отметим, что для обращений существует «горячая линия», на которую может позвонить любой желающий и получить ответы на вопросы о защите и обеспечении прав при предоставлении жилищно-коммунальных услуг по номеру 8-800-10-10-086.