В Югре пройдут теледебаты кандидатов на пост директора департамента соцразвития

Завтра, 28 ноября, в 17 вечера пройдут теледебаты с участием кандидатов на пост директора департамента социального развития Югры. Посмотреть дебаты в прямом эфире можно телеканала «Югра» и в официальной группе окружного правительства "Вконтакте".
Югорчане смогут отдать голос за любого претендента в ходе теледебатов, позвонив по телефону. Проголосовать можно единожды.
Голосование начнется со стартом эфира и продлится 24 часа. Итоги мероприятия будут оглашены в вечернем выпуске новостей на ОТРК «Югра» 29 ноября в 19 вечера.
Среди кандидатов:
- Временно исполняющая обязанности директора департамента соцразвития Тереза Пономарева;
- Начальник управления семейной и демографическйо политики Елена Немчинова;
- Начальник филиала центра соцвыплат Нижневартовска Анастасия Золотухина;
- Директор методического центра развития социального обслуживания Сургута Элевтерия Иосифова;
- Начальник социального кинозала «Галерея кино» в Сургуте Оксана Третьякова.
Во время теледебатов претенденты озвучат свои программы социального развития Югры и выполнят несколько заданий для демонстрации управленческих способностей и знания темы.
Югорчане могут узнать подробную биографию кандидатов и ознакомиться с их программой на сайте окружного департамента кадровой политики.
Как сообщает пресс-служба правительства Югры, лидеры народного голосования попадут на собеседование к губернатору округа Наталье Комаровой, она и примет окончательное решение.
Я предпочел бы лучше выбирать губернатора, а потом не спрашивать, кого он там назначает на должности. Будет назначать плохих - не переизберется, да и всё.