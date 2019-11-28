В Югре пройдут теледебаты кандидатов на пост директора департамента соцразвития

Завтра, 28 ноября, в 17 вечера пройдут теледебаты с участием кандидатов на пост директора департамента социального развития Югры. Посмотреть дебаты в прямом эфире можно телеканала «Югра» и в официальной группе окружного правительства "Вконтакте".

Югорчане смогут отдать голос за любого претендента в ходе теледебатов, позвонив по телефону. Проголосовать можно единожды.

Голосование начнется со стартом эфира и продлится 24 часа. Итоги мероприятия будут оглашены в вечернем выпуске новостей на ОТРК «Югра» 29 ноября в 19 вечера.

Среди кандидатов:

Временно исполняющая обязанности директора департамента соцразвития Тереза Пономарева ;

Начальник управления семейной и демографическйо политики Елена Немчинова ;

; Начальник филиала центра соцвыплат Нижневартовска Анастасия Золотухина ;

; Директор методического центра развития социального обслуживания Сургута Элевтерия Иосифова ;

; Начальник социального кинозала «Галерея кино» в Сургуте Оксана Третьякова.

Во время теледебатов претенденты озвучат свои программы социального развития Югры и выполнят несколько заданий для демонстрации управленческих способностей и знания темы.

Югорчане могут узнать подробную биографию кандидатов и ознакомиться с их программой на сайте окружного департамента кадровой политики.

Как сообщает пресс-служба правительства Югры, лидеры народного голосования попадут на собеседование к губернатору округа Наталье Комаровой, она и примет окончательное решение.