В Ханты-Мансийске таксист спас запуганную пенсионерку от мошенников

Водитель такси из Ханты-Мансийска спас 86-летнюю пенсионерку, которую запугали мошенники, заявив, что ее внуку грозит тюрьма за ДТП, но его можно откупить за 60 тысяч рублей. Она согласилась перевести сбережения, и тогда злоумышленники вызвали ей такси до банкомата. Однако водитель раскусил обман после рассказа пожилой женщины, успокоил ее и довез до дежурной части полиции.

Пенсионерка написала заявление о мошенничестве. Когда к ней приехали родственники, таксист уехал на очередной заказ.

Об этом случае сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО - Югре. Водителю такси Дамиру Исмоилзоде выразил благодарность начальник МОМВД России по Ханты-Мансийску Александр Фисенко.