В Югре применят цифровые модули модерации интернета для противодействия терроризму

В Югре применят программный модуль «Антитеррористический контроль» для противодействия экстремизму и идеологии терроризма. Модуль разработан департаментом информационных технологий Югры, в скором времени начнется его тестирование.

Об этом стало известно в ходе заседания антитеррористической комиссии, которую провела губернатор Югры Наталья Комарова. На встрече обсуждались вопросы обеспечения антитеррористической безопасности в новогодние и рождественские праздники, работу со СМИ, а также эксперты межведомственной рабочей группы дали оценку комиссиям по борьбе с экстремизмом в семи муниципальных образованиях.

Так, комиссии Ханты-Мансийска, Нижневартовского и Нефтеюганского районов оценены на "хорошо", Когалым, Нягань, Сургутский район оценены на "удовлетворительно". Березовский район получил неудовлетворительную оценку.

Как сообщает пресс-служба Правительства Югры, за 2019 год в региональных СМИ антитеррористические материалы просмотрели 370 тысяч человек. Также к работе против экстремизма и терроризма привлекается молодежь, в округе 1234 киберволонтера занимаются недопущением запрещенного контента в свободный доступ.