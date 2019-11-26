В Югре готова половина зимников и ледовых переправ

В Югре готовы 47 процентов зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. Об этом стало известно из отчета директора окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта Константина Гребешка:

«В Югре ведётся работа по устройству 2352 километров зимних автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, в том числе 22 километров ледовых переправ. Срок завершения всех работ – 25 декабря».

Также Гребешок отметил, что ведутся работы по исключению несанкционированного выезда автолюбителей на зимники: устанавливаются дорожные знаки, заградительные снежные валы, шлагбаумы и посты регулирования.

В 2019 году с подрядными организациями, которые занимаются устройством зимников, заключены контракты на три года, а не на один год, как прежде. Губернатор Югры Наталья Комарова считает, что это решение благотворно повлияет на качество зимних дорог:

«Мне кажется, что такого рода решение принесёт свой эффект, и у нас будет больше шансов реально влиять на качество зимних дорог», – сказала губернатор.

Всего в Югре планируется открыть 56 зимних автодорог и 60 ледовых переправ.