В Югре прошел конкурс программистов и разработчиков «Хантатон-2019»

В Ханты-Мансийске подошел к концу конкурс программистов, веб-дизайнеров, разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов «Югорский хакатон. Хантатон-2019».

Как сообщает пресс-центр Правительства Югры, на соревнования попали 120 человек из 19 муниципальных образований округа в возрасте от 18 до 52 лет, они вошли в состав 27 команд. В течение одного дня конкурсанты создавали прототипы мобильных приложений в рамках реализации десяти национальных проектов.

Директор департамента информационных технологий Павел Ципорин отметил, что «Хантатон» привлекает больше людей с каждым годом: «Когда 4 года назад запускали «Хантатон», мы не представляли, до каких масштабов вырастет этот проект. Число участников за это время выросло в 3 раза. Это говорит о том, что цифровизация сегодня затрагивает всё больше направлений, к нам присоединяются новые цифровые кадры, за которыми будущее отрасли».

На площадке побывала губернатор Югры Наталья Комарова. Она пообщалась с участниками и приняла участие в защите проектов.

Победители распределились следующим образом:

Команда «ПП для ТП» из Советского политехнического колледжа за проект «VRеале», направленный на вовлечение граждан в формирование городской среды; Команда «PapapiPapapaPapipu» из Сургута за проект «Стирая границы», разработанный по данным регионального реестра волонтеров; Команда «Хyz» из Сургута за проект «Цифровой ассистент», высоко оцененный губернатором Югры. Он предусматривает контроль за исполнением задач сотрудниками.

«Вы занимаетесь делом, которое нацелено на завтра. Это очень интересно и очень важно», - поздравила участников и призеров Наталья Комарова.