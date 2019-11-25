За минувшие выходные на дорогах Югры погибли три человека

За минувшие выходные с 23 по 24 ноября на дорогах Югры в дорожно-транспортные происшествиях погибли три человека. Всего за период зарегистрирована 21 авария. Об этом сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции.

23 ноября в 15.00 дня на подъездах к Сургуту столкнулись "Митсубиси" и "Фольксваген". Водитель "Митсубиси", мужчина 1994 года рождения скончался на месте. Женщина за рулем "Фольксвагена" получила травмы.

В тот же день спустя полтора часа в Нефтеюганском районе неизвестный на неустановленном авто сбил насмерть пешехода, мужчину 1982 года рождения.

В воскресенье утром в Советском районе "МАЗ" наехал прицепом на дорожного рабочего, мужчину 1965 года рождения. Он скончался в больнице.