​В Ханты-Мансийске пройдет конкурс разработчиков мобильных приложений «Югорский хакатон. Хантатон-2019»

В Ханты-Мансийске с 23 по 24 ноября пройдет четвертый окружной конкурс для разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов «Югорский хакатон. Хантатон-2019».

На мероприятие уже зарегистрировалось более 140 участников из 19 муниципальных образований. Тема конкурса: «Решения для реализации национальных проектов».

«Работаем по стандартной схеме. Начнем в 9:30, работа продлится сутки. На следующий день в 11:00 пройдет награждение. Призовой фонд составит 500 тысяч рублей. Помимо этого, участники посетят различные обучающие мероприятия», – рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС замдеректора департамента информационных технологий Югры, начальник управления развития информационного общества Галина Михайлова.

По данным на 22 ноября, в конкурсе зарегистрировались люди в возрасте от 18 до 51 года.

«Это как наши будущие студенты, так и готовые профессионалы. Охват нашей территории достаточно большой, при помощи конкурса мы хотим познакомиться с людьми, которые живут и развиваются в Югре», – отметила Михайлова.