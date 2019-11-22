В Лангепасе мужчина убил подругу и покончил с собой

Накануне в Лангепасе произошло двойное убийство: мужчина зарезал ножом свою подругу, а затем покончил с собой. Такую версию событий предполагает следствие.

Как сообщает следственное управление по ХМАО, полицейские прибыли в одну из гостиниц Лангепаса, где граждане нашли окровавленные тела в подсобных помещениях.

Как выяснилось, погибшие жили вместе. Женщина работала администратором, ее сожитель пришел навестить ее. Вскоре между ними развязался скандал, который закончился поножовщиной: мужчина убил подругу, а затем свел счеты с жизнью.

Полиция продолжает расследование дела.