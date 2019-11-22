​В Ханты-Мансийске на пешеходном переходе сбили мужчину

В Ханты-Мансийске на улице Объездная произошло ДТП – мужчину сбили на пешеходном переходе.

Женщина 53 лет, управляя автомобилем Kia, не заметила мужчину и допустила аварию, в которой пострадал мужчина 55 лет.

Отметим, что за минувшие сутки в Югре произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили различные травмы. Также на территории округа сотрудниками ГИБДД было задержано шесть водителей за управление транспортом в нетрезвом виде, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.