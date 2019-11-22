В Югре парень обворовал приемного отца, чтобы начать новую жизнь в Тюмени

В Мегионе 18-летний молодой человек украл у своего приемного отца банковскую карту, обналичил с нее 180 тысяч рублей, рассчитался с долгалми и пропал из дома. Мужчина обратился в полицию, где заявил о пропаже карты. Вскоре выяснилось, что пасынок купил билет на поезд до Тюмени.

Сотрудники уголовного розыска совместно с тюменской транспортной полицией сняли парня с поезда в одном из вокзалов на пути к областной столице. Он дал признательные показания, раскаялся и вернул 125 тысяч рублей. Кражу молодой человек объяснил тем, что хотел начать новую жизнь в большом городе.

Как сообщает пресс-служба УМВД Югры, возбуждено уголовное дело, по которому парень может получить наказание до пяти лет лишения свободы.