В Ханты-Мансийске медики выявляют мигрантов, не привитых от кори

В Ханты-Мансийске медики из Окружной клинической больницы вместе с работодателями проверяют трудовых мигрантов на наличие у них вакцинации от кори. Как сообщает департамент здравоохранения Югры, за год специалисты привили 76 человек, приехавших в округ для трудоустройства.

Среди них были те, кто был привит однократно, не болел корью или не имел на руках сведений о прививках от этой болезни.

Напомним, 31 октября стало известно о том, что в Сургут привезли годовалого ребенка, зараженного корью. Помимо этого, в Европе смертность от кори выросла в два раза за этот год.