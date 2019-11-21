В Югре начался художественный интернет-конкурс для детей-инвалидов

Дом народного творчества Югры начал интернет-конкурс «Я сердцем вижу мир» для детей и подростков с 7 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс продлится с 21 ноября по 25 декабря.

Как сообщает пресс-служба Окружного Дома народного творчества, конкурс проходит в заочной форме. Заявки принимаются до 19 декабря по адресу hto@odntugra.ru.

Оценивать работы участников будет жюри, в состав войдут ведущие деятели культуры и искусства Югры, а также представители от общественных организаций и соцучреждений.

Подробнее можно узнать по телефонам: 8 (3467) 33-30-37 и 8 (3467) 32-48-29.