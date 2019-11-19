В Югре начался региональный чемпионат молодых профессионалов «WorldSkills»

В Сургуте состоялась церемония открытия пятого регионального чемпионата юных и молодых профессионалов «WorldSkills». Соревнование началось с удара по символическому бубну в театре Сургутского государственного университета, где присутствовали участники и их наставники, работодатели и организаторы.

В конкурсе примут участие более 300 человек. Их работы оценят более 250 экспертов.

Заместитель директора департамента образования и молодёжной политики Югры Александр Гомзяк в приветственной речи отметил, что за прошедшие годы появилось множество новых чемпионатов и соревнований профессионального мастерства. Так, в 2015 году Сургутский политехнический колледж начинал с состязаний по 9 компетенциям. Сейчас их 29.

Соревнование проходит на площадках Сургутского медицинского колледжа, Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, Междуреченского агропромышленного колледжа и ЦПТО ПАО Сургутнефтегаз. Основной соревновательной площадкой стал Сургутский политехнический колледж, он же является региональным центром движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Югре.

