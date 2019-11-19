В Ханты-Мансийске мужчина убил собутыльника и запер приятеля в квартире с трупом

Накануне, 16 ноября, в Ханты-Мансийске на улице Чехова произошло убийство. По версии следствия, 66-летний мужчина пригласил в гости двух приятелей на попойку. Ночью один из них уснул, а второй поссорился с хозяином квартиры, который зарезал его ножом. После убийства мужчина, забыв о втором госте, запер квартиру на ключ и сбежал. Проснувшийся утром приятель нашел тело и позвал на помощь соседей.

Возбуждено уголовное дело, об этом сообщает Следственное управление Югры. Предполагаемый убийца заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.