19 ноября в Югре ожидаются морозы до -39 градусов

В Югре 19 ноября ожидается резкое похолодание. Температура воздуха в разных частях округа может достигать -39 градусов, сообщает «Центроспас-Югория».

Управление ГО и ЧС рекомендует жителям округа без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на автомобиле.

По прогнозам синоптиков, в Сургуте 19 ноября температура воздуха будет варьироваться от -20 до -26 градусов, в Нижневартовске от -22 до 26 градусов, в Нефтеюганске от -23 до -24 градусов.

В случае если вы попали в беду, обратить за помощью можно по телефону 112. Помните, что отмороженные участки тела нельзя смазывать жиром, мазями или растирать снегом, а также помещать в горячую воду.