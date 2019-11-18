​В Ханты-Мансийске обрушился строящийся ледовый городок

В Ханты-Мансийске обрушился строящийся ледовой городок, расположенный на площади Свободы. Информация об этом появилась в городском паблике «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск».

«Сегодня меня и еще парочку идущих по площади в Самарово чуть не прибило ледяными глыбищами, из которых был воздвигнут вход в ледовый городок. Хорошо, что рядом со светофором не оказалось людей», — пишет жительница Ханты-Мансийска Юлия Шишкина.

На видеозаписи видно, что строящийся ледяной объект обрушился спустя несколько секунд после того, как рядом с ним прошла группа людей.

В администрации города заявили, что демонтаж входной группы ледяного городка был запланирован.

«По словам представителя подрядчика – ООО «МАВ – Сервис» Алексея Морозова, из-за резкого перепада температуры, более чем на 20 градусов за сутки, один из элементов конструкции не выдержал и дал трещину. В целях безопасности подрядчиком было принято решение о демонтаже арки во избежание чрезвычайной ситуации и возведении новой конструкции», — заявили в администрации Ханты-Мансийска.

Чиновники также отметили, что работы по демонтажу проводились под контролем представителей подрядной организации в момент наименьшего скопления людей и их отсутствия в непосредственной близости к объекту.

Однако в социальных сетях жители города пишут о том, что в момент сноса вокруг ледового городка не было никаких ограждений.

«Где ограждение при сносе? А люди, контролирующие процесс? Если плановый снос, то тогда это нарушение техники безопасности», — написал горожанин Виталий Вохминцев.